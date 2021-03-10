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İstanbul'daki camilerde Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA |  10 Mart 2021 Çarşamba - 22:47 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 22:47

İstanbul'daki camilerde vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla namaz kılıp dua etti.


Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerinde Miraç Kandili dolayısıyla  program düzenlendi. Programlara katılan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde saf  tuttu, namaz kılıp, dua etti.
 
Camilerde belirlenen noktalara oturan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı  Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinledi.
 
Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri  arasındaki dijital mahyaya, Türk bayrağı ile "Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun"  yazıları yansıtıldı. Camide yapılan mahya çalışmaları güzel görüntüler oluşturdu.
 
Kandil dolayısıyla Eyüpsultan Camisine gelen vatandaşlar Eyüp Sultan  Türbesi'ni de ziyaret edip, burada Kur'an-ı Kerim okudu.
 
Öte yandan camilere alınan vatandaşların maske taktığı ve mesafe  kuralına uyduğu gözlendi.
 

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İstanbul cami Miraç Kandili
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