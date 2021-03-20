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İstanbul dahil çok sayıda ilde resmen başladı! 32 saat boyunca...
'Kontrollü normalleşme' döneminin başlamasıyla birlikte açıklanan yeni kararlara göre, yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma yasağı 20 Mart cumartesi günü akşam 21.00’den pazar gününün tamamını kapsayarak 22 Mart pazartesi günü sabah 05.00’te sona erecek.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Peki Pazar günü hangi illerde sokak kısıtlaması uygulanacak? Hangi iller sokak kısıtlamasından muaf olacak? İşte Kabine Toplantısı doğrultusunda alınan kararlar sonrası 21 Mart Pazar günü sokak kısıtlaması uygulanacak iller...