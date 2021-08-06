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İstanbul dahil birçok ili kül bulutu sarmıştı! Nedeni belli oldu

06 Ağustos 2021 Cuma - 18:29 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 18:29

İzmirliler güne 'turuncu' gökyüzüyle uyandı. Ardından aynı manzara sırasıyla Aydın ve Çanakkale'de görüldü. Öğle saatlerinde ise İstanbul semaları benzer renge büründü. Resmi açıklama Meteoroloji'den geldi.


İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul'da oluşan turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz. Solunum yolu hastalıklarına hassas olanlar bu havalarda dışarı çıkmaması lazım ve ulusal kalite izleme ağından kirletici miktarlarını takip etmesi gerekir" ifadelerine yer verdi.
 

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İstanbul İzmir turuncu kül bulutu
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