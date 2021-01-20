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İstanbul'da zorunlu, yapmayanlar kullanamayacak

Toplu ulaşım kullanan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. 15 Ocak itibarı ile zorunlu hale geldi. Haberi olmayan vatandaşlar ise yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

İstanbul'da zorunlu, yapmayanlar kullanamayacak Koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirlerden biri birçok alanda HES kodu zorunluluğunun uygulanması oldu. İETT'de önemli bir karara imza atarak İstanbul'da toplu ulaşım araçlarındaki HES kodu zorunluluğu getirdi.
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