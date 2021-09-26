İstanbul’da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda araç birbirine girdi...

Son dakika haberine göre; Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kaza sebebiyle oluşan trafiği fark edemeyen kamyon sürücüsü bir servis minibüsü ve bariyere çarptı.

Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kaza sebebiyle oluşan trafiği fark edemeyen kamyon sürücüsü bir servis minibüsü ve bariyere çarptı. Ardından bir otomobil de kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyona arkadan çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kaza saat 02.30 sıralarında D-100 Karayolu Kartal mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre üç otomobilin karıştığı hasarlı kaza sebebiyle oluşan trafik yoğunluğunu fark edemeyen kamyon sürücüsü önce önündeki servis minibüsüne ardından bariyerlere çarptı.

Meydana gelen iki kazada da yaralanan olmazken bir anda durma noktasına gelen trafiği fark edemeyen ve aşırı süratli olduğu iddia edilen34 DTD 705 plakalı otomobil sürücüsü önünde duran başka bir kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil içerisinde bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.