28 Aralık 2017 Perşembe
İSTANBUL 
15°C / 10°C
GALERİ VİDEO
BIST 112.150 0.00 EURO 4,5470 0.14
USD 3,8140 -0.07 ALTIN 158,090 0.60
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul'da yılbaşı gecesi 37 bin polis görev yapacak

AA |  27 Aralık 2017 Çarşamba - 22:16 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 22:20

İstanbul'da yılbaşı gecesi, 37 bin polisin görev yapacağı bildirildi.


AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yeni yıl  kutlamaları kapsamında alınan güvenlik tedbirleri, 21 Aralık'tan itibaren  kademeli olarak kent genelinde uygulanmaya başlandı.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, yılbaşı etkinliklerinin yapılacağı  eğlence mekanları, meydanlar, tarihi ve turistik alanlar ile azınlıkların  ibadethaneleri, toplanma alanları, ayin ve etkinlik yerleri, kilise ve  sinagogların yanı sıra vatandaşların yoğun şekilde kullandıkları alışveriş  merkezleri, havalimanları, metro, Marmaray, metrobüs durakları, otogarlar ve tren  garlarında gerekli emniyet ve trafik tedbirleri alındı.
 
Bu kapsamda, kentte, 30 Aralık Cumartesi günü 15 bin personelin  görevlendirildiği, 31 Aralık Pazar günü ise 37 bin polisin 117 zırhlı araçla  görev yapacağı belirtildi.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.