İstanbul'da yeni sağlık üssü! Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor. Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır. Maskesiz dolaşmayalım diyoruz. Aksi halde sonu ölüme varacak tehdidin kapısını açmış oluruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
HASTANEYE PROF. DR SÜLEYMAN YALÇIN'IN İSMİ VERİLDİ
"Göztepe'de hizmete açtığımız bu hastaneye ismini verdiğimiz Prof. Dr. Süleyman Yalçın hocamızı rahmetle anıyoruz. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanemizin İstanbulumuza, ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Prof. Dr. Yalçın hocamız, hem tıp alanında çok önemli bir bilim insanı hem de ülkemizin fikir hayatına değerli katkılar sağlamış bir dava adamıdır."
16 ŞEHİR HASTANESİNİ FAALİYETE ALMIŞ BULUNUYORUZ
Salgın döneminde çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdik. Hastanemizin inşa edilecek ikinci kısmı da 352 yatak kapasitesi ile hizmet verecektir. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz.
SAĞLIK SİSTEMİMİZ DİMDİK AYAKTADIR
Virüsün yayılmasını önlemek için maalesef bilim kesin bir çare üretememiştir. Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır.
VATANDAŞLARA CORONA VİRÜS UYARISI
Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor. Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır. Maskesiz dolaşmayalım diyoruz. Aksi halde sonu ölüme varacak tehdidin kapısını açmış oluruz.
"TÜRKİYE'NİN BİR DAHA AYNI TUZAĞA DÜŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"
Dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statüko tüm yönleriyle çatırdamaktadır. Ülkemize karşı husumetlerini kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız. Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar sebebiyle vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz.
DARBE VE SİYASİ ENTRİKA SENARYOLARINI BİRER BİRER YIRTIP ÇÖPE ATACAĞIZ
Ülkemize karşı husumetlerini maalesef kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin ifşa ettikleri darbe ve siyasi entrika senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız. Maruz kaldığımız her saldırı, karşılaştığımız her kriz, Türkiye'nin üretimde, ticarette, teknolojide, ihracatta, savunma sanayisinde, temel hizmet alanlarında geldiği yerin manasını daha iyi anlatıyor.
TÜRKİYE AHLAKSIZ HARİTALARI VE BELGELERİ YIRTIP ATACAK SİYASİ, EKONOMİK VE ASKERİ GÜCE SAHİP
Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini korumak suretiyle güçlendirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeyi sürdüreceğiz. Devletimizin her alanda hedeflerimize ve hayallerimize uygun güce kavuşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Maruz kaldığımız her saldırı, karşılaştığımız her kriz, Türkiye'nin üretimde, ticarette, teknolojide, ihracatta, savunma sanayisinde, temel hizmet alanlarında geldiği yerin manasını daha iyi anlatıyor. Hamdolsun artık kendine güvenen, potansiyelini bilen, karşısındakilerin gerçek gücünü ve hareket alanını gören, arkasındaki desteği fiili neticelere dönüştürebilen bir Türkiye var. Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar.
"ÖNEMLİ İZLER BIRAKMIŞTIR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca şöyle konuştu:
Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar, kalabalık içine atılan her adım bir değil onlarca can yakmaktadır. Talebesi olmakla onur duyduğum bir hekim olmanın yanı sıra, yakın tarihimize önemli bir izler bırakmıştır.