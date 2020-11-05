İstanbul’da yeni mesai saatleri: Dönüşümlü mesai kapsamında kamu kurumlarında nasıl çalışılacak? Kimler evden çalışabilecek?

İstanbul'da kamuda uzaktan çalışma düzenlemesinin kapsamı genişledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler neticesinde, sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirildiği İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kamu kurumları dönüşümlü çalışacak" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sanayi sektöründe erken mesai ve kamuda esnek çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, bazı iş yerlerinin saat 22.00’dan sora faaliyetlerinin sona ereceğini belirterek, şunları söyledi; “Sayın Cumhurbaşkanımız dün yurt genelinde uygulanacak yeni bazı önlemler açıkladı. İçişleri Bakanlığımız, konuyla ilgili genelge yayımladı. Artık bazı işyerlerimizin çalışma saatleri 22.00’da sona erecek. Sizlerden gelen talep ve önerileri dikkate alıyor, her alanda denetimleri daha da arttırıyoruz. 22 Ağustostan itibaren 2 milyon 289 bin denetim yaptık. Ancak bireysel olarak önlemlere uymada sorunumuz var. Artık kendimize gelmeliyiz. Birinin bizi iş yerimizi denetlemesine ihtiyaç duymadan, kendimiz tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere harfiyen uymalıyız.”

KİMLER EVDEN ÇALIŞABİLECEK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü çalışanların, hamilelerin, kronik rahatsızlığı olanları ve 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınların evden çalışabileceğini açıkladı. Sanayi kesimlerinde çalışanların sabah saat 07:00'de mesaiye başlaması kararı alındı.

Yerlikaya, bugünden itibaren bütün kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü uzaktan çalışma kapsamının genişletildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

Bildiğiniz gibi İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren kademeli mesai uygulamasına geçmişti. Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde, bugünden itibaren, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz.

Bu bağlamda; 60 yaş ve üstü çalışanların (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden çalışacaktır. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır.

“MESAİ 07.00’DA BAŞLAYACAK”

Sanayi sektöründeki mesai saati değişimini duyuran Vali Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü;

Bildiğiniz gibi sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışanımız var. Bu sektördeki tüm paydaşlarımızla toplantılar yaptık. En son bu pazartesi günü İl Pandemi Kurulu'nda bu konuyu görüştük.

İşçi ve İş veren sendikalarımız: Türk-İş, Hak-İş, Disk, Tisk, Meslek odalarımız: İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, TİM, Deniz Ticaret Odası, Esnaflar ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İş Dünyası STK'larımız: TÜSİAD, MÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD, Tüm Organize Sanayi Bölgelerimizin yönetimleri ile istişare ettik.

İl Pandemi Kurulumuzun tavsiye kararları bugün de İl Hıfzıssıhha Meclisimizde görüşülerek karara bağlandı. Hepimiz için, sağlığımız için, Sanayi kesiminde çalışanların, sabah saat: 07.00'da, mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır.

“KONTROLÜ ELDEN BIRAKMAYIN”

İstanbulluları uyaran Yerlikaya, salgının henüz bitmediğini ve kontrolü elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Yerlikaya, “Bu süreçte; maske, su kadar gerekli, mesafe, ekmek kadar vazgeçilmez, temizlik, virüse karşı en büyük silahımız. Tüm bunların etkili olması için de, lütfen kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak duralım. Kendimize, toplumumuza yardım etmenin değişmez kuralı, bu” ifadelerini kullandı.