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İstanbul'da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam yapıldı!

28 Ocak 2021 Perşembe - 17:29 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 17:29

İstanbul'da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam yapıldı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. 
 
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığındaki toplantında yediemin otoparklarına yüzde 44'lük zam gündeme geldi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
 
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Çok büyük bir tepki alacağını zannetmiyorum. Zaten bugün özellikle şehir merkezinde ödenen otopark ücretlerinin çok çok altında baktığımız zaman" diye konuştu.
 

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