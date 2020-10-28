İstanbul’da yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Salgının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Koca'nın 5 günlük İstanbul programı kapsamında ilk kez farklı bir ilde İstanbul’da gerçekleştirildi. Peki, İstanbul’da yasak var mı? İstanbul’da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir araya geldi. Bakan Koca, toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Bakan ahrettin Koca yaptığı açıklamada, İstanbul’daki vaka sayısının ülkedeki bütün vakaların yüzde 40’ına ulaştığını, Ankara’nın beş katına çıktığına dikkat çekerek, ‘’Kovid-19 testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ü İstanbul'da’’ dedi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul’da yasak var mı?

İSTANBUL’DA YASAK VAR MI?

İstanbul’da yasak olup olmadığına dair bir bilgi paylaşmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece düzenlenen parti haberlerinin sorulması üzerine şu açıklamayı yaptı.

‘’Gece 12’den sonra müzikli ortamların yasaklandığını biliyoruz. Bunun daha erken saatlere çekilmesi gibi Bilim Kurulu’nun bir öneri oldu. İlerleyen günlerde İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapacak.’’ dedi.