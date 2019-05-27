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İstanbul'da yangın! Ölü ve yaralılar var

AA |  27 Mayıs 2019 Pazartesi - 7:10 | Son Güncelleme : 27 05 2019 - 7:33

İstanbul Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için  boşaltılmış 3 katlı binada yangın başladı. Çevredeki 3 farklı binaya sıçrayan  yangına çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
 
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 ve 5 katlı binaların üst  katlarında mahsur kalan vatandaşları merdiven ile kurtarırken hızlı şekilde  yayılan yangına müdahale etti.
 
 
Yangının başladığı boş binanın kağıt toplayıcılar tarafından depo  olarak kullandığı öne sürülürken, yangın sırasında alevlerden kurtulamayan bazı  vatandaşların hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
 
 
 
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
 
Fikirtepe'de 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin de yaralandı. 
 

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