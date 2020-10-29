29 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -2.22 EURO 9,7710 1.18
USD 8,3200 0.76 ALTIN 502,630 0.83
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul'da yağış etkili oldu; ambulans kaygan yolda refüje çıktı

DHA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 12:16 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 12:18

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından farklı noktalarda trafik kazaları meydana geldi.


İstanbul Üsküdar’da  sabah saatlerinde Altunizade kavşağında İddiaya göre,  ambulans kaygan yolda  virajı alamayarak refüje çıktı. Ambulansta hasta olmadığı bilgisi edinilirken çarpmanın etkisiyle yön tabelası devrildi.
 
REFLEKTÖR YERİNE SEDYE
 
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  Kazaya karışan bir ambulans personelinin reflektör yerine, sedyeyi yola koyarak yeni bir kazaya karşı önlem almaya çalıştığı görüldü. Yaralananın olmadığı kazada, ambulanstaki sağlık malzemeleri gelen başka bir ambulansa taşındı.
 
İETT OTOBÜSÜ ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINA KARIŞTI
 
Diğer bir kaza ise Maltepe Kayışdağ-Dudullu yolunda gerçekleşti.  Bir otomobilin İETT otobüsüne çarpmasının ardından 3 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada hafif yaralanan bir kişi ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
 

ETİKETLER

İstanbul İstanbul kaza kaza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.