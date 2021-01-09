İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2021 yılının İstanbul'daki ilk filyasyon toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Yerlikaya paylaşımında, "Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de. En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda." ifadelerini kullandı.
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İstanbul'da vaka sayısının en çok düştüğü ilçeler...
DHA | 09 Ocak 2021 Cumartesi - 9:56 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 10:45