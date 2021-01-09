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İstanbul'da vaka sayısının en çok düştüğü ilçeler...

DHA |  09 Ocak 2021 Cumartesi - 9:56 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 10:45

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; İstanbul'da vaka sayılarının her geçen gün azaldığını, geçen haftaya oranla en çok düşüşün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de en az düşüşün ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda olduğunu açıkladı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2021 yılının İstanbul'daki ilk filyasyon toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Yerlikaya paylaşımında, "Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de. En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda." ifadelerini kullandı.

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