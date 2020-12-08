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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

DHA |  08 Aralık 2020 Salı - 7:15 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 7:23

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik olarak Ümraniye ve Maltepe'de yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, Ümraniye ve Maltepe'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.  Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. 
 
3 KATLI BİNAYA BASKIN
 
Baskın yapılan adreslerden biri de Yukarı Dudullu Mahallesi Kısmet Sokak'da bulunan 3 katlı bina oldu. Saat 06:00 sıralarında binaya gelen ekipler, daha önceden belirlenen adrese baskın düzenledi. Binada arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor. 
 
 

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İstanbul uyuşturucu operasyon
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