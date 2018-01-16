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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

AA |  16 Ocak 2018 Salı - 4:08 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 4:55

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla  Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
 
Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ekipleri ile özel  harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, aranan bazı  şüphelileri yakaladı.
 
Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 

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