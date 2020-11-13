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İstanbul'da, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

AA |  13 Kasım 2020 Cuma - 17:44 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 17:48

İstanbul'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.


İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19)  mücadele tedbirleri kapsamında, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.  İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  şunları kaydetti:  "Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin  amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır.  #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir."
 
 
 

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