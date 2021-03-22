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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ı aştı

AA |  22 Mart 2021 Pazartesi - 8:44 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 8:44

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor.


Kentte 20 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma  kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
 
Vatandaşların haftanın ilk gününde kendi araçlarını tercih etmesi,  trafik kazaları, araç arızaları ve bazı bölgelerde etkili olan yağış nedeniyle  kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.
 
 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne  istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde  ise trafik akıcı şekilde sürüyor.
 
Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli mevkisinde meydana  gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik  yoğunluğu oluştu.
 
Avrupa Yakası'nda ise D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun bazı  bölgelerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.
 
İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00  itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.
 
  
 

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