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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

AA |  07 Ekim 2021 Perşembe - 9:04 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 9:04

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik ağır seyrediyor.


Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Maltepe'den Kadıköy istikametine  doğru ve Ataşehir ile Ümraniye'de trafik yoğunluğu oluşurken, Kartal  istikametinde ise trafik akıcı seyrediyor. Kozyatağı-Avrasya Tüneli istikametinde  trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
 
TEM'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü  istikametlerinde Kavacık ile Altunizade'de yoğunluk olduğu gözlendi.
 
Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Esenyurt mevkisinde başlayan  trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar sürüyor. TEM otoyolu  Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğun trafik akışı, Seyrantepe noktasında  normale dönüyor. Beyoğlu sahil şeridindeki trafik yoğunluğu, Beşiktaş çıkışına  kadar etkili oluyor.
 
D-100 kara yolu Bakırköy'den Haliç istikametine, TEM Mahmutbey  gişelerinden Edirne istikameti O3 ve otogar bağlantı yollarında yoğunluk  gözleniyor. Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de sabah saatlerinde etkili olan  yağış nedeniyle trafik yoğunluğu arttı.
 
D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde trafik, Avcılar yönünde  ilerlerken, yan yolda yoğunluk yaşanıyor. Avcılar mevkisi Küçükçekmece ve  Büyükçekmece istikametinde de yoğunluk görülüyor.
 
Eminönü civarında ise yağışın etkisiyle trafik akışında aksaklıklar  yaşanıyor.
Öte yandan, İBB verilerine göre saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu  yüzde 63 olarak ölçüldü.
 

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