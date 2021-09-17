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İstanbul'da trafik yoğunluğu

AA |  17 Eylül 2021 Cuma - 9:36 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 9:41

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.


Kentte, okula ve işe gitmek isteyenler, D-100 Karayolu ve TEM  Otoyolunun yanı sıra bağlantı yollarında ve bazı caddelerde trafikte yoğunluk  oluşturdu.
 
Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolunda Kartal ve Maltepe'den itibaren  Kadıköy istikametinde trafik ağır seyrederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15  Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametinde yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu  Ankara istikametinde ise Ataşehir mevkisinde trafik yavaş seyrediyor.
 
 
Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolunda yoğun olan trafik Avcılar'dan  Zincirlikuyu'ya kadar bazı noktalarda akıcı ilerlerken, Edirne istikametinde ise  Okmeydanı Haliç Köprüsü arasında yoğunluk oluştu.
 
TEM Otoyolunda ise Mahmutbey gişeler Bahçeşehir arası ile  Gaziosmanpaşa Seyrantepe kısmında trafik yavaş ilerliyor.

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