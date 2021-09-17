İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kentte, okula ve işe gitmek isteyenler, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun yanı sıra bağlantı yollarında ve bazı caddelerde trafikte yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolunda Kartal ve Maltepe 'den itibaren Kadıköy istikametinde trafik ağır seyrederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametinde yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise Ataşehir mevkisinde trafik yavaş seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolunda yoğun olan trafik Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya kadar bazı noktalarda akıcı ilerlerken, Edirne istikametinde ise Okmeydanı Haliç Köprüsü arasında yoğunluk oluştu.