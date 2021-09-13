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İstanbul'da trafik yoğunluğu!

AA |  13 Eylül 2021 Pazartesi - 10:09 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 10:09

Sabahın erken saatlerinden itibaren, okul ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ile trafikte yoğunluk oluşturdu.


Zeytinburnu, Cevizlibağ, Şirinevler metrobüs duraklarında yoğunluk  yaşanırken, Şirinevler otobüs durağında araç bekleyenler zaman zaman uzun  kuyruklar oluşturuyor.
 
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Saadetdere  mevkisinde başlayan trafik, Halıcıoğlu'na kadar devam ederken, ters istikamette  trafik akışı bazı noktalarda yavaşlıyor.
 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün giriş ve  çıkışlarında yoğunluk görülüyor.
 
Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe ve  Ataşehir arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor. D-100 kara yolunda ise Ankara  istikametinde Göztepe ve Kartal, Edirne istikametinde ise Pendik ve Kartal  arasında yoğunluk nedeniyle trafik akışında aksama yaşanıyor.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre,  sabahın erken saatlerinde yüzde 60'a varan yoğunluk oranı, saat 09.10 itibarıyla  yüzde 53 olarak ölçüldü.
 

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