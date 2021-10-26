26 Ekim 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.493 0.00 EURO 11,1250 -0.11
USD 9,5800 -0.05 ALTIN 556,320 -0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul'da trafik kilitlendi

AA |  26 Ekim 2021 Salı - 9:05 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 9:05

İstanbul'da, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.


Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana  arterler ve caddelerde trafik yavaş seyrediyor. İş yerine gitmeye çalışan  vatandaşlar ile öğrenciler, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk  oluşturuyor. Toplu ulaşımda özellikle Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma  notlarında yolcu yoğunluğu artıyor.
 
Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de  trafik yoğunluğu yaşanırken, Kartal ve Maltepe'de akıcı seyrediyor.  Kozyatağı'ndan Kadıköy istikametine doğru yaşanan trafiğin zaman zaman durma  noktasına geldiği görülüyor.
 
TEM otoyolunda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet  Köprüsü'ne (FSM) doğru Kavacık ile Altunizade'de yoğunluk artıyor.
 
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Yenibosna  mevkisinde başlayan trafik, Bahçelievler, Yenibosna, İncirli Merter yönünde  yoğunlaşırken, Edirnekapı mevkisinde trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği  gözleniyor.
 
D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan  trafik yoğunluğu, Haliç Köprüsü çıkışında, TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde  başlayan yoğunluk da Seyrantepe çıkışında normale dönüyor. 15 Temmuz Şehitler  Köprüsü ve FSM'de ise trafik akıcı seyrediyor.
 
Bu arada, Taksim Tünel Mecidiyeköy istikameti tünel çıkışında bir  araçta çıkan yangın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Aracın, itfaiye ekiplerinin  müdahalesiyle söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
 
D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde Avcılar istikameti yan yol ile  Büyükçekmece yönüne, Avcılar mevkisinden Küçükçekmece istikametine yoğunluk  yaşanıyor.
 
Bayrampaşa, Esenler ve Bağcılar'da O3, hal yolu ve diğer bağlantı  yolları ile D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda trafik yoğunlaşıyor.
 
Öte yandan İBB verilerine göre saat 08.50 itibarıyla trafik yoğunluğu  yüzde 58 olarak ölçüldü.

ETİKETLER

istanbul trafik kilit yoğunluk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.