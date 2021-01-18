İstanbul'da trafik felç! AKOM'dan flaş kar uyarısı...

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde kar yağışıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 78'i buldu. Afet Koordinasyon Merkezi'nden de kar uyarısı geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, "Her zaman olduğu gibi kar yine son şovunu yapıyor, ve deniz etkisi ile öğle saatlerine kadar geçişler şeklinde devam ediyor. Sıcaklık daha da düştü, bu kar daha rahat tutunur, dolayısıyla kar örtüsü biraz daha artar. 12:00 14:00 sularına kadar sürebilir." ifadelerini kullandı.

İstanbullular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından güne hareketli başladı.

Hafta sonu etkili olan kar yağışı bu sabah da yüksek kesimlerde etkisini sürdürdü. Yollarda buzlanmanın görüldüğü İstanbul 'da trafik yoğunluğu 09.00 sularında yüzde 78'i buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden de uyarı yapıldı. Uyarıda, "İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren mola veren kar yağışı sabah erken saatlerinden (05:30) itibaren kuzey bölgelerimizde tekrar etkili olmaya başlamıştır.

İlerleyen saatlerde yağışın il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. An itibarı ile -1 ila -9 derece arasında seyreden dondurucu soğuklar ve sabah trafiği göz önünde bulundurularak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor." denildi.

"KAR YİNE SON ŞOVUNU YAPIYOR"

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Twitter hesabından hava tahminine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sürmeli şu ifadeleri kullandı:

Her zaman olduğu gibi kar yine son şovunu yapıyor, ve deniz etkisi ile öğle saatlerine kadar geçişler şeklinde devam ediyor. Sıcaklık daha da düştü, bu kar daha rahat tutunur, dolayısıyla kar örtüsü biraz daha artar. 12:00 14:00 sularına kadar sürebilir.