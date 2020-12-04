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İstanbul'da trafik durma noktasında!

04 Aralık 2020 Cuma - 17:47 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 17:47

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik verilerine göre, yoğunluk yüzde 70'i geçti.


İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu  arttı. Kentte, mesainin de sona ermesiyle gündüz nispeten sakin olan toplu  taşıma araçlarında kalabalık arttı.  Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler  Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı.
 
D-100 Karayolu Edirne istikametinde de bazı bölgelerde yer yer  yoğunluk oluştu. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Dudullu mevkisi, D-100 Çamlıca ve  Uzunçayır mevkisi ve TEM Otoyolu'nda da ara ara trafik arttı.  İBB Trafik verilerine göre, yoğunluk  yüzde 71'e ulaştı.
 
 
 
Bu arada, kentte gün içinde, insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerin  başında gelen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için alınan ek önlemlerin  uygulanmasına devam edildi. İstiklal Caddesi'nin girişlerinde polis ve zabıta  ekipleri, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Caddeye  vatandaşların, 7 bin kişiyi geçmeyecek şekilde girmesine izin verildi.
 
  
 
 

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