05 Ekim 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.154 0.77 EURO 9,1000 0.04
USD 7,7580 0.00 ALTIN 472,390 -0.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul'da toplu ulaşımda pazartesi yoğunluğu

DHA |  05 Ekim 2020 Pazartesi - 9:35 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 9:35

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Sabah işe gidiş saatinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafeyi koruyamadıklarını dile getirdi.


İstanbul'da Cevizlibağ ve Altunizade yoğunluğun yaşandığı noktalardı.
 
Cevizlibağ'da metrobüse binen yolculardan Çetin Tuncer Trabzon, "Korona olmamak imkansız. Metrobüsüne binen herkes kesin korona oluyordur. Çok anormal bir durum var ortada. Şaşırıyorum Büyükşehir Belediyesi'ne. Karşımızdaki insan mı korona biz mi koronayız bilmiyoruz. Sırt sırta gidiyoruz. Her gün endişeleniyorum korona mı oldum, eşime çocuğuma mı bulaştırdım diye korkuyorum. Sıkıntı çok büyük, gerekli önlemler alınmıyor" dedi.
 
 
İşe gitmek için metrobüs kullanan vatandaşlardan Vedat Ünalan, "Mesai saatlerinde çok kalabalık. Uyarı anonsları yapılıyor ama kulak asan yok. Üçte bir oranında ayakta yolcu alınacak denildi ama bunun çok üzerinde yolcu alıyorlar. İnsanlar işe gittiği için çok kalabalık oluyor. Hafta sonu kullanmıyorum ama hafta içi haddinden fazla kalabalık var" diye konuştu.
 

ETİKETLER

İstanbul toplu ulaşım pazartesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.