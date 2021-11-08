İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu Tramvay Durağı ve Cevizlibağ Metrobüs duraklarında inmek ve binmek isteyenler zaman zaman zorlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.30 yüzde 63'e ulaştı.
- Haberler »
- Yaşam Haberleri »
- İstanbul'da toplu taşımada ve trafikte yoğunluk
İstanbul'da toplu taşımada ve trafikte yoğunluk
Murat SOLAK-Uğur ŞAHİN / İSTANBUL,(DHA) | 08 Kasım 2021 Pazartesi - 9:15 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 9:15