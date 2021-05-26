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İstanbul'da TKP/ML operasyonu; 6 şüpheli tutuklandı

Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL (DHA)  |  26 Mayıs 2021 Çarşamba - 18:52 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 18:52

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları değerlendirilen terör örgütü TKP/ML'ye ait 8 hücre evine 19 mayısta operasyon düzenlemişti. 6 ilçede 8 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda, örgütün sözde sorumluları da aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 7 kalaşnikof, bir Belçika yapımı keskin nişancı tüfeği, 18 AK 47 şarjörü, nişancı kamuflajı ve el telsizi ele geçirildi.  Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu. 8 şüpheli ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli savcılıkça serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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İstanbul terör örgütü TKP/ML
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