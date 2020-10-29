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İstanbul’da terör örgütü DHKP-C operasyonu

İHA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 7:13 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 7:24

DHKP-C terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet müdürlüğüne bağlı TEM(Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekipleri terör örgütü DHKP-C’ye yönelik çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona polis özel harekat ekipleri de destek verdi. Operasyonlar kapsamında birçok ev ve işyerinde aramalar yapıldı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

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İstanbul DHKP-C operasyon
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