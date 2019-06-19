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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu

AA |  19 Haziran 2019 Çarşamba - 9:55 | Son Güncelleme : 19 06 2019 - 9:55

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, aralarında Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan örgüt sorumlusunun da olduğu 4 şüpheli tutuklandı.


İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14 Haziran'da  Sultangazi'de DHKP/C'nin sözde yayın organlarından "Yürüyüş" dergisinin basıldığı  bir matbaaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki  işlemleri tamamlandı.
 
Adliyeye sevk edilen Ali A, Ü.Ç, M.K. ve Y.V. isimli 4 şüpheli,  çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
 
Tutuklanan Ali A'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride  yer aldığı ve örgütün hücre sorumlusu olduğu belirtildi.

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