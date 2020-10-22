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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon

AA/DHA |  22 Ekim 2020 Perşembe - 1:01 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 1:26

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.   21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalar devam ediyor. 

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İstanbul DEAŞ terör örgütü
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