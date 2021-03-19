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İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin 2 ilçe başkanı gözaltına alındı

DHA |  19 Mart 2021 Cuma - 7:42 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 7:42

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Beşiktaş HDP İlçe Eş Başkanı R. B. ile Kağıthane HDP ilçe Eş Başkanları B. D. ve A.Y'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
 
4 ilçede 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda aralarında, Beşiktaş HDP Eş Başkanı R. B. ve Kağıthane HDP Eş Başkanları B. D. ve A. Y'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.
 
 
 
 
 
 
 

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İstanbul PKK HDP
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