İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan takipler sonucu 7 farklı ilçede çeşitli adreslerde oldukları tespit edilen 10 şüpheliden 5’i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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- İstanbul’da terör operasyonu! Gözaltılar var
İstanbul’da terör operasyonu! Gözaltılar var
İHA | 15 Aralık 2020 Salı - 7:12 | Son Güncelleme : 15 12 2020 - 7:12