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İstanbul'da tam kapanma sonrası şaşırtan sonuç!
Gelen son dakika haberine göre, tam kapanma tedbirlerinin 5. gününde İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kritik bir açıklama yaptı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 'Pozitif vaka sayılarında yüzde 33 oranında bir azalma var. Vakaların ise yüzde 88'i İngiliz varyantı' diye konuştu.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 'Pozitif vaka sayılarında yüzde 33 oranında bir azalma var. Vakaların ise yüzde 88'i İngiliz varyantı' diye konuştu.