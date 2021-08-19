İstanbul'da taksiciye şok saldırı! Müşteri gibi bindi sonra bıçakla...

İstanbul Üsküdar'da bir taksici, aracına binen müşteri tarafından boğazına bıçak dayayarak gasp edilmek istendi. O dehşet anları araç kamerası tarafından kaydedildi. Gaspçının elinden yara almadan kurtulan taksi sürücüsü, yaşadığı kabusu CNN TÜRK'e anlattı.

Müşteri gibi bindi, cebinden para yerine bıçak çıkarıp taksicinin boğazına dayadı. Taksici Turgut Gültaş, gaspçının bir anlık boşluğundan yararlandı ve ardından aracın içinde arbede başladı. O anlarda araçtaki güvenlik kamerası kayıttaydı.

Kabus dolu gece, taksici Turgut Gültaş'ın Üsküdar'dan bir müşteriyi aracına almasıyla başladı. Gültaş müşterisini Ümraniye'ye götürdü. Müşteri para yerine bıçak çıkardı, boğazına dayadı. Arabanın içinde kısa süreli arbede yaşandı. Gültaş, saldırganı ayağından çekerek araçtan dışarı atmaya çalıştı. CNN TÜRK'e o anları anlatan Gültaş, "Telefonla parayı ver dedi. Buyur, orada duruyor kardeşim dedim. Oradan bir boşluk yaptığı anda ben kendimi dışarıya attım. Cama tekme attı, arabamın camını kırdı. Ben sol bacağından kaptığım gibi arabanın arkasına attım. O arada mahalle toplandı. Kızın biri soda şişesi attı. Biri yangın tüpü sıktı. Bıçağı atmış, atleti yırtmış, hafiften çizmiş. Ayağımda darbe vardı. Yeni yeni iyileşmeye başladı, izler kaldı" dedi.

Turgut Gültaş olayı küçük sıyrıklarla atlatırken, çevredeki vatandaşlar ise hemen polise haber verdi. Gültaş, "Kaçarken telefonlar falan düşürdü. Memurlarımız yarım gün sürmedi, aldı bunu. O anda korkuyu hissetmedim ama şimdi tedirginlik başladı" diye konuştu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.