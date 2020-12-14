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İstanbul'da suya 6.84'lük zam geldi!

AA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 19:06 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 20:05

Olağan üstü toplanan İSKİ Genel Kurul toplantısında İSKİ'nin farklı kademelerde yüzde 39 oranında zam öngören teklifi tekrar görüşülerek reddedildi. AK Parti Grubunun yüzde 6.84'lük teklifi kabul edildi.


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Olağanüstü Genel Kurulu,  Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında  gerçekleşen oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün 2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış  Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri teklifi gündeme geldi.
 
  İSKİ, 2021 yılı su satış tarifelerine yüzde 25 artı aylık TÜFE  oranında zam talebinde bulundu. Tarife Komisyonu Başkanı AK Partili Seçkin Turan, İSKİ'nin teklifini  kabul etmediklerini belirterek, "Temmuz ayında yapılan zammı da göz önünde  bulundurarak tüm kademelerde yüzde 6,84'lük bir dengelemeyi öngörüyoruz."  ifadelerini kullandı.  CHP Sözcüsü Tarık Balyalı ise İSKİ'nin su maliyetlerinin artışı  sebebiyle su fiyatlarına zam yapmak zorunda kalındığını savundu.
 
  İSKİ'nin zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi.
 
 Tarife Komisyonu Başkanı Turan'ın teklifi, oy birliğiyle kabul  edilerek su fiyatlarına 1 Ocak 2021'den itibaren yüzde 6,84'lük zam  gerçekleştirildi.
 

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