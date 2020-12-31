İstanbul'da susturuculu silahla saldırı! 1 ölü, 1 yaralı...

İstanbul Fatih’de bir iş hanında para transfer merkezindeki susturuculu silahlı saldırıda dükkan sahibi öldü, yanındaki kişi yaralandı. İş hanındaki esnafın da yardımıyla yakalanan şüpheli Fatih H'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Fatih Beyazıt’da bulunan bir iş hanındaki para transfer merkezinde geçen pazartesi günü meydana gelen susturuculu saldırının detaylarına DHA ulaştı. İddialara göre, tezgahtarlık yaptığı öğrenilen 29 yaşındaki Fatih H., olay günü handaki para transfer merkezine gelerek yurtdışına para göndermek istediğini söyleyerek öncesinde keşif yaptı.

Birkaç saat sonra aynı iş yerine bu kez susturucu tabancayla gelen Fatih H., Suriye li iş yeri sahibi 23 yaşındaki Mohamad Alyafi’ya ateş etti, bu sırada iş yerinde bulunan Suriye’li 45 yaşındaki Muhanad Al Makki’yi de kolundan yaraladı.

Olay sırasında iş yerinde bulunan Hani A., adlı Suriyeli genç de saldırganın üzerine atlayarak onu etkisiz hale getirdi. Olayı duyan iş hanındaki diğer iş yeri sahiplerinin yardımıyla saldırgan yakalandı. Darp sonucu yaralanan saldırgan Fatih H., ile kolundan yaralanan Muhanad Al Makki kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden Mohamad Alyafi’nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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