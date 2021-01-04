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İstanbul'da sular ne zaman kesilecek? İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi!

04 Ocak 2021 Pazartesi - 17:12 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 17:13

İSKİ açıkladı. İstanbul'da 30 saat sürecek su kesintisi yaşanacak. Pek çok vatandaş İstanbul'da sular ne zaman kesilecek? sorusunu araştırırken açıklama İSKİ'den geldi. İstanbul'da bazı ilçelerde 30 saatlik su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman kesilecek? İstanbul'da su kesintisi ne zaman? İSKİ su kesintisi hangi ilçelerde? Su kesintisi ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? İşte İSKİ su kesintisi ile ilgili detaylar...


İstanbul'u 30 saatlik su kesintisi bekliyor. İSKİ açıklama yaptı. İSKİ su kesintisi açıklamasında İstanbul'da bazı ilçelerde 30 saatlik su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman kesilecek? İstanbul'da su kesintisi ne zaman?  sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde, ne zaman sular kesilecek? İşte detaylar...
 
 
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 5 Ocak 2021 Salı günü ile 7 Ocak 2021 Perşembe günü su kesintisi yaşanacak. 
 
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN KESİLECEK?
 
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.
 
Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.
 
30 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAK
 
Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.
 

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