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İstanbul'da su kesintisi olan yerler: İSKİ 2 ilçede su kesintisi olacağını duyurdu!

29 Ocak 2021 Cuma - 18:03 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 18:03

İstanbul'da Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallerinde yarın ve pazar günü su kesintisi gerçekleştirilecek.


İSKİ'nin Twitter hesabından iki ilçenin bazı bölgelerinde yapılacak su kesintisiyle ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Esenkent-Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağı belirtilerek, "30 Ocak 2021 Cumartesi günü 22.00 ile 31 Ocak 2021 Pazar 06.00 saatleri arasında, Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 1. ve 2. kısım mahalleleri, Esenyurt ilçesi, Esenkent Mahallesi'nde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız" ifadesi kullanıldı.

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