İstanbul'da su kesintisi açıklaması! İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor" başlıklı toplantıda, meydan ve sahil tasarım yarışmasını kazananları açıkladı.

İBB'nin Saraçhane yerleşkesinde düzenlenen toplantıda Taksim, Kadıköy, Bakırköy meydanları ve Salacak sahili tasarım yarışması birincilerine ödülleri verildi. Toplantıda konuşan İmamoğlu, "Uygulama aşamasında çok titiz davranacağız, "İşin malzeme tercihinden, dayanımına, kente kattığı ve katacağı değerden, simgeleşmiş birtakım uygulamalarına varıncaya kadar, sanatla buluşmasına, gelecek nesillere mesaj vermesine varıncaya kadar yine sürecin en ahlaklı, en doğru bir biçimde; ihalesinden anahtar teslimine kadar süreci en hassas şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Amacımız İstanbul luyla bir an önce bu kamusal alanları buluşturabilmek ve gerçek anlamda ‘İstanbul senin’ duygusunu İstanbulluya orayı kullandırtarak hissettirebilmek ve yaşatabilmek" dedi.

ÖDÜLLER

Mimar Ali Önal, Bakırköy Meydan tasarımıyla, Salacak Sahili tasarımıyla mimar Mehmet Cemil Aktaş ve peyzaj mimar Mehtap Aktaş, Kadıköy Meydan projesi ile Erhan Kural, mimar Sezer Bahtiyar ise Taksim Meydan tasarımıyla Ekrem İmamoğlu’ndan ödül aldı. Programa ayrıca İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Erdal Şahin, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı. Programın ardından İmamoğlu yarışmayı kazananlar, belediye başkanları ve jüri ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekimi sırasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

SU KESİNTİLERİ VE BARAJLAR

Ekrem İmamoğlu, programın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin soruların yanıtladı. İmamoğlu, İstanbul için yağmur bombası kullanmanın gündemde olup olmadığı ve barajların doluluk oranlarındaki düşüşün sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Teknik olarak birçok konu konuşulabilir. Bizim de hem danışmanlarımız hem teknik arkadaşlarımız var. İstanbul’un kuralık ve çevre sorunları her gün gündemimiz. Her gün bu şehrin daha fazla tahrip edilmeden, açıkçası kuraklığı da yaşamadan nasıl İstanbul’u yeşillendirebiliriz, güzelleştirebiliriz, diye çalışmalar yapıyoruz. İstanbul’un su sorunu yaşamaması için de gerçekten A, B, C, D planlarımız söz konusu. Her gün gündemimiz ve üst yönetim olarak bunu tartışıyoruz konuşuyoruz, günlük değerlendiriyoruz. Şu anda ne yazık ki Aralık ayı neredeyse mevsim normallerinin 5’te biri yağışla geçti. Ocak ayı iyi başlamadı. Yarından sonra bir yağmur bekliyoruz aldığımız, meteorolojiden aldığımız bilgiye göre. Yaşayıp göreceğiz ama bir yandan biz de sorumluluklarımızı yerine getireceğiz." dedi. İmamoğlu, "Kesintiler olabilir mi?" şeklindeki soruya ise, "Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız" yanıtını verdi.