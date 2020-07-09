İstanbul'da sosyal mesafesiz sokak düğününe polis baskını

İstanbul Ataşehir'de sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak sokak düğünü yapan roman vatandaşları polis ekipleri tarafından dağıtıldı. Düğün sahibine ve maskesi olmayan 10 kişiye cezai işlem uygulandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde meydana geldi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe sayarak sokak düğünü yapıldığı ihbarını alması üzerine olay yerine geldi.

Davul zurna eşliğinde düğün yapan roman vatandaşlar, polis ekipleri tarafından evlerine gönderildi. Düğün sahibine Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Ayrıca maskesi olmayan 10 kişiye de cezai işlem yapıldı. Ceza kesilmesine tepki gösteren vatandaşlar ile polis arasında gergin anlar yaşandı.