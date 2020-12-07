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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

07 Aralık 2020 Pazartesi - 21:07 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 21:07

İstanbul’da Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte, cadde ve sokaklarda yoğunluk gözlendi.


İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik  yaşandı.

Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi evlerine dönmek  isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

Şile Otoyolu Çekmeköy mevkisinde trafik yoğunluğu dikkati çekerken,  evlerine yetişmeye çalışan vatandaşların market ve fırınların önünde kalabalığa  neden olduğu görüldü.

Beykoz ve Çekmeköy'de alışveriş yapanların haricinde vatandaşların  21.00'den önce evlerine gittiği gözlendi.

Silivri genelinde ise kısıtlama öncesinde vatandaşlar evlerine  çekilirken, ilçe merkezi ve çevresinde polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

 Kentte bazı duraklarda zaman zaman yoğunluk olduğu görülürken, Taksim  ve civarında saat 21.00 öncesinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kısıtlamanın başlamasına yakın Taksim ve civarındaki yoğunluk  azalırken, İstiklal Caddesi'nde görevli polisler de vatandaşlara kısıtlamaya  ilişkin hatırlatmada bulundu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu geçişinde, D-100 Karayolu  Haliç-Beylikdüzü arasında ve TEM Otoyolu Esenler-Halkalı geçişinde trafik durma  noktasına geldi.

İstanbul'da paket servis hizmeti veren kuryelerin hareketliliği  artarken, kent genelindeki trafik yoğunluğu da 21.00 itibarıyla yüzde 27 olarak  ölçüldü.

 

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