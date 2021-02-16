İstanbul'da şok olay! Ormanda istismar

Dehşete düşüren olay İstanbul Sarıyer’de meydana geldi. 4 arkadaş, 2 genç kadını ormanlık alana götürerek cinsel saldırıda bulundu. 4 şüpheli şahıs, 2 genç kadını arabayla ormanlık bir alana götürdü. Genç kadınları otomobilden indirerek zorla ormanlık alana götüren 4 şüpheli, genç kadınlara cinsel saldırıda bulundu. Aynı zamanda bu anları kamerayla çeken 4 şüphelinin ‘Nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından 22 yıla kadar hapsi isteniyor.

İstanbul Sarıyer 'de olay günü A.G, B.T, O.T. ve Z.N. isimli 4 şahıs, N.M. ve R.A. isimli 2 genç kadını arabayla ormanlık bir alana götürdü. Genç kadınları zorla arabadan indirerek ormanın iç kısımlarına doğru götüren 4 şüpheli şahıs, genç kadınları taciz etmeye başladı. Şüphelilerden 23 yaşındaki O.T. isimli genç, cebinden bıçak çıkararak genç kadınları tehdit ederek N.M. isimli genç kadına cinsel saldırıda bulundu.

BIÇAKLA KORKUTTULAR

Şüpheli O.T.'nin cebinden bıçak çıkarmasıyla korku dolu anlar yaşayan N.M. isimli genç kadın, cinsel saldırıya maruz kaldı. Mağdur N.M.'nin arkadaşı olan R.A. isimli genç kadınsa diğer şüpheliler tarafından kontrol edildiği için arkadaşına yardım edemedi. Bıçakla tehdit edildikleri için kendini savunamayan genç kadınlar, 4 şüpheli şahsın cinsel saldırısına boyun eğmek zorunda kaldı.

O ANLARI VİDEOYA ÇEKTİLER

Bu esnada 24 yaşındaki Z.N. isimli şüpheli şahıs, elindeki cep telefonuyla korkunç anları kayıt altına almaya başladı. Bu anları cep telefonuyla videoya çeken şüpheli şahıs ve arkadaşları 2 genç kadına korku dolu anlar yaşattı. Yaşanılan bu olay sonrası genç kadınların şikayetçi olması sonrası 4 şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

4 ŞAHSIN 22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR