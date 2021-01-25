İstanbul'da şok eden olay! Yeni kiraladığı eve gelip buzdolabını açınca...

Olay İstanbul Başakşehir 'de sitede bulunan bir binanın 13'üncü katındaki dairede yaşandı. Yeni kiraladığı evin buzdolabını açan kişi onlarca donmuş fareyle karşılaştı.

Önce deney amaçlı dolaba konulduğunu sandı ama gerçek bambaşka çıktı.

CNN TÜRK Muhabiri Tugay Saday ve kameraman Güngör Yılmaz'ın haber ine göre; Durum, hemen polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine önce polis ardından AFAD ve ilçe sağlık ekipleri geldi.

ESKİ KİRACININ YILAN BESLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Dairede incelemeler yapılırken polis de araştırmalarını sürdürdü. Önce daire sahibinin bilgisine başvuruldu. Daire sahibi de bir önceki kiracıyı işaret etti. Polis, dairenin bir önceki kiracısına ulaştı. İddiaya göre o kiracı yılan besliyordu. O ölü fareleri de yılanlara yediriyordu.

Dairede yapılan araştırmaların ardından fareler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.