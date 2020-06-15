15 Haziran 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 109.835 0.62 EURO 7,6740 0.00
USD 6,8210 0.09 ALTIN 379,720 -0.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul'da şok baskın! Tonlarca ele geçirildi

AA |  15 Haziran 2020 Pazartesi - 1:16 | Son Güncelleme : 15 06 2020 - 1:16

Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda 2 ton 175 kilogram kaçak nargile tütünü, 18 bin 995 kaçak sigara, 312 bin dolu makaron, 1 milyon 39 bin boş makaron ele geçirildi.


İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, 13 Haziran'da Beyoğlu'nda bir adreste kaçak nargile tütünü ve sigara  tütünü yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
 
Adrese baskın düzenleyen ekipler, 2 ton 175 kilogram kaçak nargile  tütünü, 18 bin 995 kaçak sigara, 312 bin dolu makaron, 1 milyon 39 bin boş  makaron, 3 elektrikli sigara doldurma makinesi, 2 hava kompresörü, 56 kilogram  sarmalık tütün ve 2 suç eşyası naklinde kullanılan araca el koydu.
 
Polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
 

ETİKETLER

Beyoğlu operasyon makaron
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.