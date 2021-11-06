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İstanbul'da sis yüzünden ara verilen uçuşlara dair son dakika açıklaması

06 Kasım 2021 Cumartesi - 22:06 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 22:06

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bir süre hava trafiğine kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başaldı. Sabiha Gökçen Havalimanı, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) yaptığı açıklamada ," 06.11.2021 tarihi saat 21:00 ile 07.11.2021 tarihi 09:59 arsında, %15 oranında azaltma yapılacaktır" dedi.


Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Marmara Bölgesinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 06.11.2021 tarihi saat 21:00 ile 07.11.2021 tarihi 09:59 arsında, %15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi. 
 

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