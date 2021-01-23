İstanbul'da silahlı çatışma! Seyhun Zayim öldürüldü

İstanbul Eyüpsultan Pierre Loti'de iki grup arasında çatışma çıktı! Kurşunların hedefi olan Seyhun Zayim, hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Zayim’in Ergenekon davası sanıklarından olduğu ve bu davalarda 3 yıl hapis yattığı ileri sürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Baran P. ve Şauyip Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Seyhun Zayim’in 17 adet suç kaydı olduğu ve 2013 yılında Eyüp’te mezarda define ararken yakalandığı da öğrenildi.

İstanbul Eyüpsultan Pierre Loti'de iki grup arasında çatışma çıktı! Kurşunların hedefi olan Seyhun Zayim, hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Zayim’in Ergenekon davası sanıklarından olduğu ve bu davalarda 3 yıl hapis yattığı ileri sürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Baran P. ve Şauyip Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Seyhun Zayim’in 17 adet suç kaydı olduğu ve 2013 yılında Eyüp’te mezarda define ararken yakalandığı da öğrenildi.

Eyüpsultan Pierre Loti tepesinde 31 ocak günü akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Aralarında daha önceden bir alacak verecek meselesi bulunan ve bu durumdan husumetli olan grup meseleyi konuşmak için tepede buluştu.

İki grup arasında dakikalar sonra bir silahlı kavga başladı. Kavgada Ergenekon sanıklarından Seyhun Zayim'de vuruldu. Koltuk altından vurulan Zayim hayatını kaybetti. Zayim'in yanında bulunan 3 kişi hafif yaralar aldı. Karşı taraftan ateş edenler olay yerinden kaçtı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Bunun üzerine Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipleri ölen Seyhun Zayim'in yanında bulunan ve ateş eden 3 kişiyi gözaltına aldı. 3 şüpheli serbest bırakıldı. Çalışmalarından devamında karşı taraftan silah kullandığı tespit edilen iki şüpheli yine Eyüpsultan'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan Şuayip Ö. ve Baran P. tutuklandı.

DAHA ÖNCE DEFİNE ARAMDAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Seyhun Zayim'in 17 ayrı suçtan kaydının olduğu ve Ergenekon davalarında yargılandıktan sonra 5 yıl kadar hapis yattığı öğrenildi. Seyhun Zayim'in 2013 yılında define ararken yakalanıp gözaltına alındığı öğrenildi.

ÇATIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Öte yandan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma olayı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde birbirleriyle konuşarak yaklaşık 5 metre arayla yürüyen grup üyelerinin bir anda silahlarını çekerek ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde vurulan Seyhun Zayim yere düşüyor .(Sabah)