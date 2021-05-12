İstanbul'da silahlı çatışma: 3 ölü! Sedat Peker detayı ortaya çıktı

Olay saat 16.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlüt Mesut Bilgin'e ait araziye gelen 3 kişi, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı yüzünden Mevlüt Mesut Bilgin ile tartışmaya başladı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada arazinin sahibi olduğu belirtilen Mevlüt Mesut Bilgin ile buraya gelen Metin Gökhan Ocakçı, Uğur Köroğlu ve Batuhan Ş. silahlardan çıkan kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Mevlüt Mesut Bilgin ile Metin Gökhan Ocakçı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne, Uğur Köroğlu ve Batuhan Ş. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mevlüt Mesut Bilgin, Metin Gökhan Ocakçı ve Uğur Köroğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. İki bacağından vurulan Batuhan Ş.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Kavganın çıktığı yerde çok sayıda boş kovan ile birlikte silah bulundu. Polis, silaha incelemek üzere el koydu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan Uğur Köroğlu.'nun 18, Mevlüt Mesut Bilgin'in 17, Metin Gökhan Ocakçı'nın 13 suç kaydı olduğu öğrenildi. Uğur Köroğlu'nun Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi.