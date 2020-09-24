İstanbul'da şiddetli deprem! Büyük İstanbul depremini tetikler mi?

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, depreme ilişkin CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

BENİ ASIL KORKUTAN...

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal deprem konusuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Depremin Tekirdağ civarında olması en azından bizi şimdilik rahatlatır. Biraz daha doğuda olması durumunda daha da kaygılanırdık.

1912'de burada 7,3 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana gelmişti. Burası aktif bir bölge. Kuzey Anadolu fayında son 100 yılda yıkılmayan iki yerden biri. Orta Marmara fayının dışında en çok enerji bu bölgede birikecek.

Bu büyüklükte depremler muhtemelen devam edecektir. Bu fayın doğusunda ve batısında yıkıcı bir deprem bekleniyor. Bizi İstanbul adına en çok kaygılandıran fayın batısında yer alıyor. Bu bölgedeki hareketlilik diken üstünde durmamıza neden oluyor. Bu deprem oldukça yakın.

İstanbul'daki büyük depremin olma ihtimali yüzde 80'leri buldu. Yapılan çalışmalar bu yönde. Beklenen depremin son 10 yılına giriyoruz. Ufak depremler de bizim kaygılanmamıza neden oluyor.