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İstanbul'da sıcak saatler! Didik didik arandı

DHA |  11 Eylül 2020 Cuma - 20:40 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 20:40

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur" denetimi gerçekleştirildi. Denetimde araçlar didik didik arandı.


İstanbul genelinde eş zamanlı olarak, "Yeditepe Huzur" denetimi gerçekleştirildi. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ve trafik polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve arama yaptı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Özel harekât polisleri ise denetimlere destek verdi.
 
Denetim yapılan noktalardan birisi de Beyoğlu Taksim Meydanı oldu. Araçları durduran polis ekipleri, arama yaptı. Sürücüleri ve araçlarda bulunanları genel bilgi tarama(GBT) sorgusundan geçirdi. Denetimlerde, durdurulan araçlarda maske takmayan kişiler de polisler tarafından uyarıldı.
 

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İstanbul Yeditepe Huzur Denetim
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