İstanbul'da sıcak dakikalar!

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DHA |  14 Aralık 2019 Cumartesi - 15:11 | Son Güncelleme : 14 12 2019 - 17:12

İstanbul Gaziosmanpaşa'da polisi görünce ateş açan cezaevi firarisi, annesini yaralayarak kaçtı.


İstanbul Gaziosmanpaşa''da polise ateş edip kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. 
 
 
ANNESİNİ YARALADI
 
Edinilen bilgiye göre polis, açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişinin Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110 Sokak'taki adresine gitti. Bodrum katta kapı önünde polisi gören şüpheli ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan kurşun annesini  yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat ekipleri de mahalleye geldi. Şüphelinin 2 yakını arbede sırasında gözaltına alındı. Şüphelinin, pencereden kaçtığının belirlenmesi üzerine polis mahallede operasyon düzenledi. Ancak şüpheli bulunamadı. Şüphelinin annesi ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheliyi arama çalışması sürüyor.
 
 
 

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Özel harekat polis çatışma Gaziosmanpaşa
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