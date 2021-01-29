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Bahçelievler'de sanayi sitesinde korkutan patlama!

İHA-DHA |  29 Ocak 2021 Cuma - 14:00 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 14:55

İstanbul Bahçelievler Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4. katında ütü kazanından kaynaklı patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerken, ortalık savaş alanına döndü.


Bahçelievler Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4'üncü katında ütü kazanından kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle  binadan kopan duvar, park halindeki araçların üzerine düştü. 3 araç hasar alırken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine  itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.  
 
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  “Araçlarımızın üzerine duvarlar geldi” 
 
  Patlama sesini duyan bir vatandaş, “Dükkanımızda oturuyorduk. Patlama sesi geldi. Buradan alev ve dumanlar çıktı. Toz dumanı. Duvarlar da yıkılınca, araçlarımızın üzerine duvarlar geldi. Şükür yaralama yoktu” ifadelerini kullandı. 
 
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İstanbul sanayi sitesi patlama
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